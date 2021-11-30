📰 Российские туристы стали аннулировать и переносить поездки в ЮАР из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса, пишут «Известия» со ссылкой на данные в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Но отмен путешествий по массовым направлениям нет — наоборот, число броней растет благодаря приближению новогодних каникул, добавили в РСТ. Между тем в ЮАР остаются около 200 россиян: перевозчики из-за общемировой авиаблокады страны отменили их обратные вылеты. При этом медики призывают вовсе на время максимально ограничить сообщение между странами.

📰 В ближайшие дни нефть марки Brent может вырасти до 76—77 долларов за баррель, а после встречи ОПЕК+ — превысить 80 долларов за бочку, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков. Причинами подорожания могут стать восстановление цены «черного золота» после резкого снижения на прошлой неделе из-за новостей о новом штамме коронавируса, наступление холодов, а также ожидание сокращения темпов роста объемов нефтедобычи странами ОПЕК+.

📰 Цифровые валюты центральных банков (CBDC) развитых стран представляют опасность для монетарной независимости развивающихся экономик, где допускается хождение иностранных денег при малой денежной массе собственной валюты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опубликованную NBER работу экономиста школы менеджмента UCLA Anderson Себастьяна Эдвардса. По мнению автора работы, справиться с угрозой может помочь расширение международного финансового сотрудничества, что в пределе делает переход на цифровые валюты неизбежным для всего мира.



📰 Обещанные скидки не смогли заманить россиян в торгцентры во время «черной пятницы», проходившей 26—28 ноября, пишет «Коммерсант» . В период распродаж, вопреки ожиданиям ретейлеров, посещаемость магазинов оказалась на 24—35% ниже, чем в допандемийном 2019 году. По данным экспертов, в этом году итоги «черной пятницы» оказались «самыми скромными за последние четыре года». Покупатели без энтузиазма восприняли акцию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, считают участники рынка.



📰 Нерезиденты на минувшей неделе вывели из рублевых гособлигаций эквивалент 1 млрд долларов, максимальный недельный объем за семь месяцев, пишет «Коммерсант» . Наиболее интенсивно международные инвесторы сокращали вложения в среднесрочные выпуски ОФЗ. Распродажа ведется и на рынках других развивающихся стран на фоне нового штамма коронавируса. Кроме того, иностранцы обеспокоены ростом напряженности между Россией и западными странами.



📰 Цены на искусственные новогодние ели в этом году выросли по сравнению с прошлым годом до 30%, пишет РБК со ссылкой на данные продавцов. Товар дорожает из-за увеличившихся расходов на сырье и логистику, а также из-за динамики валютных курсов. С начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40—70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах — на 20%. При этом растет и стоимость настоящих деревьев, однако, по данным Рослесинфорга, в последние годы россияне все чаще делают выбор в пользу искусственных елок.

📰 Финансовые рынки в условиях пандемии продолжат нервно реагировать на любые новости, которые даже в теории могут привести к новым ограничениям и локдаунам — всему тому, что негативно влияет на перспективы мировой экономики, рассказала «Российской газете» руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее мнению, рыночные просадки дают хорошую возможность купить хорошие активы по сниженной цене. Во-первых, стоит включить облигации федерального займа или ОФЗ, во-вторых, стоит присмотреться к акциям, отметила эксперт.

