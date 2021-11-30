Негативное влияние пандемии на качество активов российских банков можно оценить как управляемое, но банкам, возможно, придется создать дополнительные резервы по реструктурированным ссудам в среднесрочной перспективе, считают в рейтинговом агентстве Fitch Ratings.

В аналитической записке, озаглавленной «Прогнозы по постпандемическому качеству банковских активов различаются для разных рынков», отмечается, что по состоянию на конец 2020 года доля обесцененных кредитов в банковском секторе РФ была близка к среднему за десять лет показателю. При этом с 2018 года наблюдался тренд на ее снижение из-за быстрого роста кредитования, в частности необеспеченного розничного кредитования, где банки быстро списывают просроченные кредиты.

Банки создали адекватный объем резервов, чтобы противостоять пандемии в 2020 году, что привело к повышенной стоимости риска. Часть резервов была распущена в первой половине 2021 года на фоне улучшения макроэкономических условий и стабилизации качества активов. В результате стоимость риска находилась на исторически низком уровне.



Российские банки реструктурировали около 13% ссуд во время пандемии, указывают в Fitch. Особенно популярно было изменение графика платежей: 17% в корпоративном сегменте и 19% в кредитах малому и среднему бизнесу, следует из обзора. Аналитики ожидают, что некоторые из этих ссуд могут обесцениться, а банкам, возможно, придется создавать дополнительные резервы под них в среднесрочной перспективе.