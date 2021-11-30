Модульбанк и платежная система Visa предложили новую премиальную карту для бизнеса Visa Business Platinum. Об этом сообщили в кредитной организации.

В числе основных преимуществ, которые получают держатели карты, названы допуск в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов и возможность выбрать любые пять категорий расходов для повышенного кэшбэка. Другие преимущества включают скидки на бронирование отелей, аренду автомобилей, скидки в 20% на заказ такси бизнес-класса, привилегии в аэропортах, скидки в сотнях ресторанов по всему миру. Преимущества сохраняются на весь срок действия карты, их список постоянно пополняется.

Карта доступна для всех клиентов Модульбанка, кроме тех, кто обслуживается по тарифу «Ничего лишнего». На других тарифах при подключении пакета ModulBlack карта обойдется дешевле. «ModulBlack обеспечивает предпринимателю индивидуальные условия обслуживания — персональный подход со стороны службы финмониторинга, гарантии от блокировок по 115-ФЗ, персонального менеджера и комплаенс-эксперта, индивидуальные лимиты на вывод средств на счета физических лиц и другие тонкие настройки тарифа, а также особые условия по кредитам и лизингу», — поясняется в релизе.

Заказать премиальную карту и подключить пакет ModulBlack можно в личном кабинете Модульбанка.