Достижение углеродной нейтральности к 2060 году обойдется России в 102,7 трлн рублей, если двигаться к ней по наиболее экономичному пути, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический обзор «ВТБ Капитала».

В частности, наименее затратные способы — это утилизация мусора, снижение выбросов метана, декарбонизация электроэнергетики и проекты в сфере лесного хозяйства; по оценке экспертов «ВТБ Капитала», за счет этого можно устранить 59% выбросов в российской экономике, при этом полная декарбонизация к 2060 году потребовала бы затрат в 479,8 трлн рублей.

Отмечается, что углеродная нейтральность не предполагает 100-процентного снижения выбросов СО₂, достижение этой цели возможно за счет баланса между антропогенными выбросами и их поглощением, например за счет лесов и других экосистем; согласно утвержденной правительством стратегии низкоуглеродного развития, Россия должна сократить выбросы на 60% к 2050 году, а дальнейшая реализация этого сценария позволит достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Самым дорогим для декарбонизации сектором остается транспорт, за ним следуют цементная промышленность и производство железной руды и стали, указывают аналитики; для выхода на нулевые выбросы в декарбонизацию транспорта нужно будет вложить 145,4 трлн рублей, нефтегазовая сфера потребует 71,9 трлн рублей, а электроэнергетика — 46,3 трлн рублей.

Практически по умолчанию вложения в декарбонизацию содержат проинфляционную составляющую, считают эксперты «ВТБ Капитала», уточняя, что полная декарбонизация приведет к росту цен для конечных потребителей на продукцию внутри России в среднем на 12% за 40 лет; так, в сценарии 100-процентной декарбонизации электроэнергетики для покрытия соответствующих капиталовложений конечные цены на электроэнергию должны будут вырасти на 28%, говорится в обзоре, при этом, по оценкам аналитиков, последствия инвестиций в снижение выбросов метана в нефтегазовой и угольной отраслях с точки зрения цен для конечного потребителя будут практически незаметны.