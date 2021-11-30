В начале IV квартала население заметно поменяло сберегательные настроения: приток средств на длинные рублевые вклады оказался самым низким за последние три месяца, тогда как короткие депозиты граждане нарастили рекордными с начала 2020 года темпами, превысив 91 млрд рублей, пишет «Коммерсант» .

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В условиях ожидания продолжения роста ставок население не спешит надолго фиксировать текущие их значения, тем более что с учетом инфляции они зачастую находятся в отрицательной зоне. При этом приток средств на вклады может ускориться в случае устойчивого снижения инфляционных ожиданий населения, отметили эксперты.

В последние три месяца приток средств на банковских депозитах сроком до одного года последовательно увеличивался и в результате превысил приток в более длинные вклады сроком свыше одного года, который сократился до 27 млрд рублей и оказался ниже сентябрьского (около 89 млрд рублей) и августовского (117,6 млрд рублей). В случае с валютными вкладами наблюдалась обратная картина. В депозиты свыше одного года пришло более 300 млн долларов, что является первым положительным результатом с конца прошлого года. И это выше, чем приток в депозиты сроком до одного года, который составил менее 100 млн долларов.

С одной стороны, как указывают эксперты, поведение клиентов зависит от ценовой политики банков. Как пояснил директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка Сергей Широков, «при высоком уровне ключевой ставки банки повышают ставки по вкладам на сроках до одного года, чем стимулируют спрос на короткие депозиты». С другой стороны, граждане не спешат надолго «замораживать» средства. По словам руководителя центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Лидии Хальфиевой, «многие вкладчики не готовы фиксировать ставки на длинный срок на долгосрочных рублевых вкладах, ожидая повышения доходности на фоне сложившегося тренда на повышение ключевой ставки».

Так, по данным регулятора, максимальная ставка по рублевым депозитам крупнейших банков за II—III кварталы выросла на 1,7 процентного пункта и достигла 6,3% годовых. К середине ноября она приблизилась уже к 7,2% годовых. При этом ЦБ не исключает поднятия ключевой ставки на декабрьском заседании, эксперты ожидают ее роста на 0,5—1 п. п. от нынешнего уровня 7,5%, что также будет оказывать влияние на ценовую политику банков.

Вместе с тем банкиры считают, что рано говорить о смене тенденции на рынке валютных вкладов. Как отмечает заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина, почти весь рост обеспечен реинвестированием краткосрочных валютных сбережений, которые снизились в эквиваленте 220 млн долларов. Также, по ее мнению, нельзя исключать и желание населения заработать на разнице курсов. По данным Московской биржи, к концу октября курс доллара обновил минимум с июня прошлого года, что в условиях негативных ожиданий по инфляции спровоцировало покупку валюты, отметили эксперты.