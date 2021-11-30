Контроль со стороны ЦБ ужесточается, но и клиентам не нужно расслабляться. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.
О жалобах на банки:
- Жалобы — это индикатор общественного здоровья на финансовом рынке.
- По итогам девяти месяцев этого года больше всего люди жалуются на банки.
- С расширением пакета предлагаемых банками услуг растет и количество претензий.
- Первая проблема — навязывание дополнительных услуг. Вторая причина — когда человек оформляет кредит, он зависим от воли менеджера, который с ним общается. И в этой ситуации он больше подвержен эмоциональному воздействию.
- Никакой взаимосвязи между кредитом и дополнительными услугами не существует, это всегда выбор человека.
О мерах борьбы с навязыванием услуг:
- Чтобы справиться с проблемой навязывания, мы двигаемся с двух сторон. С одной стороны, ввели требования, которые запрещают банкам так называемые предпроданные услуги. Это когда в договоре сразу стоят галочки, что ты вместе с кредитом купил еще — раз, два, три, четыре. Вторая норма, которая в это же время вступает в силу, — это сквозной период охлаждения. Сейчас на финансовом рынке период охлаждения, то есть возможность вернуть ненужный продукт или услугу, распространяется только на добровольное страхование.
- Мы хотим дать человеку пять дней после первого платежа, чтобы он мог воспользоваться своим правом на отказ от дополнительных услуг. Принятие закона позволит повысить прозрачность договорных отношений и снизить навязывание.
Об алгоритме действий при нарушениях:
- Начинать все-таки стоит с обращения в тот банк или страховую компанию, брокеру, микрофинансовую организацию, с которыми возникла проблема.
- Бывают компании, которые отвечают формально либо вообще не отвечают. Тогда можно (и нужно) жаловаться в Центральный банк.
- Если жалоба сложная (то есть человек жалуется, что его права нарушены, требует привлечь организацию к ответственности), то она запускает другой процесс — поведенческого надзора.
Об инвестициях:
- Если ты не понимаешь, как устроен фьючерс или закрытый паевой фонд, как ты из него можешь выйти, в какой момент, с какими потерями — ты, по сути, обрекаешь себя на возможные серьезные убытки.
- Инвестор в любом случае должен помнить, что инвестиции — это всегда риск, и он может быть очень высоким, если вы вкладываете деньги в инструменты с высокой потенциальной доходностью, особенно если используете кредитное плечо — занимаете деньги для сделок у брокера.