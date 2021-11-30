Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,28% и составил 3 890,59 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,43% до отметки 1 645,81 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,39%, «Норильского никеля» — на 0,07%. Бумаги СберБанка подешевели на 0,13%, «Газпрома» — на 0,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,51%.

Отечественный фондовый рынок открылся ослаблением, однако к концу дня смог отыграть утренние потери, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

«Индекс Мосбиржи в начале дня торговался в минусе на фоне очередного падения цен на нефть, а также сохранения консервативных взглядов глобальных инвесторов относительно развития ситуации с новым штаммом COVID-19. Однако к окончанию торговой сессии индекс смог отыграть утренние потери ввиду поступления новостей от министерств разных стран о поспешности паники вокруг вируса, а также сокращения страновой премии за риск», — комментирует эксперт.

Он уточняет, что ключевая поддержка индексу приходила со стороны ряда бумаг финансового сектора — благодаря укреплению рубля на фоне стабилизации ситуации на долговом рынке, что отразилось на сокращении страновой премии за риск.



Отыгрывали потери и интересующие многих инвесторов бумаги производителей минеральных удобрений.

Аналитик опасается, что на отечественном фондовом рынки могут продолжиться «американские горки» до разъяснения развития ситуации с вирусом. «По нашим оценкам, в базовом сценарии цены на нефть могут продолжить падать, а индекс Мосбиржи — выйти в диапазон 3 700—3 800 пунктов уже в ближайшие дни», — написал эксперт в своем обзоре.