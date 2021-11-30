Прежде чем переходить к ужесточению цели по инфляции, необходимо снизить текущие значения до запланированных. Как передает ТАСС, об этом заявил, выступая на макроэкономической сессии инвестиционного форума «Россия зовет!», глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«До последнего повышения инфляции раздумывали о том, чтобы этот таргет (4%. — Прим. Банки.ру) несколько понижать. Сейчас, мне кажется, задача-минимум — добиться прежних ориентиров и потом уже перейти к следующему этапу», — сказал министр.

В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что ужесточение целевых показателей по инфляции потребует ужесточения денежно-кредитной политики и может негативно сказаться на росте российской экономики.

«В условиях, когда мы и дальше будем находиться под таким давлением внешних рынков с точки зрения импорта инфляции, конечно, сейчас ужесточение таргета, с моей точки зрения, скорее приведет к тому, что дополнительно придется ужесточать денежно-кредитную политику и мы скорее в жертву принесем экономический рост, нежели добьемся какого-то долгосрочного развития», — сказал он.

Министр подчеркнул, что сегодня необходимо исходить из того, что текущий мировой инфляционный тренд является как минимум среднесрочным.



Согласно последним данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли на 7,02%. В годовом выражении инфляция на 22 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый годы на аналогичные даты) составила 8,23%.