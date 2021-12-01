Фондовые торги в РФ стартовали в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 10:13 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,95% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 927,38 рубля. Индекс РТС повысился на 1,69% — до отметки 1 673,63.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть восстанавливаются после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс на фоне улучшения зарубежных настроений, при этом лучше рынка может смотреться нефтяной сектор, — спрогнозировала она. — Волатильность на мировых площадках растет, но в то же время позволяет заработать на краткосрочных колебаниях. Золото накануне ощутило краткосрочную слабость ввиду перспективы более раннего сворачивания стимулирования, но в среду пытается расти».



По словам главного аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, «внешний фон зовет к продолжению осторожных покупок акций и рубля».

«Пока масштабные покупки делать не рекомендуем и советуем использовать спекулятивную тактику торгов. Сегодня в числе лидеров роста обещает быть «Норильский никель» из-за роста цен на его продукцию более чем на 2%. Судя по характеру торгов в последние два дня, масштабные распродажи российских акций нерезидентами завершились, так что еще можно попробовать прикупить с целью на вечер СберБанк и «Газпром», — пишет эксперт.

