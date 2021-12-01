Сервис по поиску работы и сотрудников «VK Работа» представил новую функцию «Верификация компании». Теперь работодатели могут подтвердить свой профиль и получить соответствующую пометку об этом в описании к вакансиям, сообщила пресс-служба сервиса.

«Статус «Проверенный работодатель» позволит компаниям выделяться в ленте соискателей, тем самым привлекать внимание пользователей к своим объявлениям и повышать вероятность отклика. Соискатели же получат возможность сразу видеть надежных работодателей и больше доверять бренду», — говорится в релизе.

Для верификации аккаунта рекрутеру необходимо заполнить короткую анкету в личном кабинете и отправить заявку на проверку. После ее прохождения компания получит значок «Проверенный работодатель». Кроме того, вакансии верифицированной компании будут быстрее проходить модерацию и появляться в ленте выше, чем аналогичные предложения компаний, не прошедших проверку.

Как уточнили в компании, проверка компаний будет внедряться поэтапно. Пока функция доступна только крупным работодателям. Согласно планам, до конца года подтвердить свой профиль смогут и компании среднего и малого бизнеса.

