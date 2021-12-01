В негативном сценарии МСП Банк, который входит в российский топ-70 и специализируется на услугах для малых предпринимателей, столкнется с дальнейшим снижением показателей капитала и прибыльности, спрогнозировали для «Известий» аналитики из крупнейших компаний. Они полагают, что в перспективе это может привести к потере банком устойчивости и отзыву лицензии.

Позитивный прогноз подразумевает возможность получения помощи со стороны собственников. Из-за ухудшения финансовых показателей в 2021 году свои рейтинги у этой кредитной организации уже отозвали агентства «Эксперт РА» и Moody's. Сейчас у финорганизации лишь один рейтинг «BBB (Ru)» от АКРА, который характеризует ее уровень кредитоспособности как «умеренный».

Один из основных показателей, которые характеризуют финансовое состояние кредитной организации, ― уровень достаточности основного капитала: по нормативу Н1.2 на 1 августа МСП Банк показал 7,7% при установленном минимуме 6%, сообщил начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Он добавил, что доля просроченной задолженности составляла порядка 12,5% от кредитного портфеля. Помимо этого, на 1 сентября у финансовой организации упал норматив ликвидности Н3 до 56,1% при установленном минимуме 50%, напомнил эксперт.

При этом, учитывая полученный за девять месяцев убыток, банк демонстрирует отрицательные показатели маржинальности. Состояние МСП Банка остается крайне неустойчивым, а его кредитные метрики балансируют вблизи регуляторных минимумов, резюмировал Малиновский.

Ухудшение финансового положения МСП Банка началось летом 2021 года: тогда собственный капитал опускался ниже уставного. Чтобы не потерять лицензию, кредитная организация вдвое сократила размер уставного капитала через изменение номинала акций — с 1 млн рублей до 442 тыс. рублей, капитал, таким образом, уменьшился с 24,24 млрд до 10,7 млрд рублей. Предполагалось, что эта мера «позволит снять нагрузку» на уставный капитал и создаст возможности для дальнейшего роста объемов поддержки малого и среднего предпринимательства, заявлял в июле председатель наблюдательного совета МСП Банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Корпорации МСП, которой принадлежит одноименный банк, заявили, что формируют новую стратегию развития финансовой организации для снижения стоимости ее пассивов и операционных расходов. В правительстве обсуждают возможности перепрофилирования МСП Банка.