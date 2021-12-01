Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Получить максимальную доходность в 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей, следует из сообщения банка.

«Повысить ставку по накопительному счету можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности «МАКС» в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Далее необходимо выбрать срок повышения и подтвердить свой выбор», — указано в релизе.

Из материалов на сайте банка следует, что повысить ставку на один месяц можно за 300 бонусных рублей, на три месяца — за 900 бонусных рублей.



Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6% годовых.