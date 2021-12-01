Пользователи корпоративных мобильных номеров могут получить больше времени для их регистрации в единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». О том, что Минцифры планирует ввести переходный период для реализации закона о «серых» сим-картах, написала накануне вечером газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Как напомнило издание, по действующей редакции закона операторы должны отключить всех клиентов, которые не успеют зарегистрироваться до 1 декабря.

По словам одного из собеседников газеты, переходный период для регистрации корпоративных сим-карт хотят продлить до конца февраля 2022 года. Кроме того, если после окончания переходного периода абонент не успеет зарегистрировать сим-карту, оператор будет вынужден приостановить обслуживание, но сможет возобновить его сразу после того, как клиент внесет необходимые данные на «Госуслугах».

На момент последнего обновления материала (поздно вечером во вторник) в нем говорилось, что в Минцифры не стали комментировать эту информацию, отметив только, что «в соответствии с требованиями закона решение о блокировке незарегистрированных сим-карт находится в зоне ответственности операторов связи».

В середине ноября аналитики и операторы связи подсчитали, что больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о «серых» сим-картах. Всего, по оценке аналитиков, в России около 32 млн корпоративных сим-карт.

В релизе от 30 ноября на сайте Минцифры сообщается, что на эту дату через портал госуслуг подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, которые используются для голосовой связи, а также для работы Интернета вещей.

«Процесс подтверждения корпоративных сим-карт заканчивается. Всего через портал госуслуг успешно подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, включая сим-карты для устройств Интернета вещей (М2М-устройств). По информации, которую министерство получило от операторов сотовой связи, компании утвердили графики завершения регистрации сим-карт», — говорится в сообщении.

«Реализация норм федерального закона № 533 направлена на борьбу с «серыми» сим-картами, поможет защитить граждан от спама, а их данные — от кражи», — подчеркнули в Минцифры.

О том, что российские операторы связи планируют завершить процесс регистрации корпоративных сим-карт в рамках поправок в закон «О связи» в ближайшее время, также сообщил ТАСС источник на телекоммуникационном рынке. «Операторы завершают работу по регистрации корпоративных сим-карт. Должны завершить в ближайшее время», — отметил он.

Как указывает «Коммерсант», в МТС сообщили, что намерены выполнять нормы действующего законодательства. В «ВымпелКоме» отметили, что просят «бизнес, а точнее, конечных пользователей по корпоративному контракту пройти необходимую процедуру регистрации».

По данным источника газеты, 30 ноября регистрация абонентов шла очень активно: «Возымела действие обширная информационная кампания — люди не хотят остаться без связи, а также без доступа к банкингу, который зачастую завязан на сим-карты, и соцсетям».

