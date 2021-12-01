🔹 Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в декабре. В частности, банкам будет запрещено заранее самостоятельно проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание дополнительных услуг. Свое согласие заемщик должен будет подтвердить в договоре собственноручно. Кроме того, части пенсионеров автоматически проиндексируют пенсии, доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным и др.



🔹 Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ рассказал о курсе рубля и инфляции. Главное. Средний курс за семь лет составил 65,3 рубля за доллар, то есть сейчас по большому счету рубль крепче, чем был в конце 2015 года. Поэтому никак нельзя говорить о том, что политика таргетирования инфляции, свободное плавание рубля привели к устойчивой девальвации национальной валюты, отметил Кирилл Тремасов.

🔹 Микрофинансовые организации ждет реформа. Регулирование деятельности микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов планируется ужесточить. Так, ЦБ намерен установить требования к деловой репутации руководства кредитных кооперативов, а на МФО распространить ограничения на продажу заемщикам дополнительных услуг.

🔹 Костин сравнил «стальную» Набиуллину с «железной» Тэтчер. По словам главы ВТБ, председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит денежно-кредитную политику регулятора так же твердо, как вела когда-то дела Великобритании премьер-министр Маргарет Тэтчер. Глава ЦБ назвала маловероятным сохранение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров Банка России на уровне 7,5% годовых. Андрей Костин дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы.

🔹 Инвестдайджест Банки.ру: инвесторы ищут защитные активы, из топ-десятки иностранных акций вылетели Microsoft и Apple. Тренд на падение цен: вслед за российским фондовым рынком упал и американский. Аналитики советуют инвесторам прятать капитал в защитных активах. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

