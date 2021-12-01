Новые клиенты Альфа-Банка и клиенты, впервые открывшие накопительный «Альфа-Счет», в течение двух месяцев будут получать 8,5% годовых с первого дня без условий. Об этом 1 декабря объявила кредитная организация.

Для клиентов, у которых уже есть «Альфа-Счет», действует ставка до 8% годовых при покупках по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 тыс. рублей в месяц.

Счет можно открыть в мобильном приложении. Его можно пополнять и снимать с него средства без потери ранее выплаченных процентов и без ограничений. Выплата процентов производится каждый месяц.

«Повышенная ставка начисляется на сумму минимальных остатков по всем «Альфа-Счетам» в рублях — это до 10 млн рублей для премиальных клиентов и до 1,5 млн рублей для остальных», — уточняется в релизе.

Кроме того, клиенты получат повышенные ставки по «Альфа-Счетам» в долларах: 0,5% годовых в течение двух месяцев без условий и 1% по накопительному счету для премиальных клиентов.

Повышенная ставка начисляется на сумму минимальных остатков до 100 тыс. долларов для премиальных клиентов и без ограничения — для остальных.



Клиенты могут открывать неограниченное количество накопительных «Альфа-Счетов».