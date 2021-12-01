Совет Федерации на заседании в среду, 1 декабря, одобрил закон, направленный на снижение угроз стабильности финансовой системы России. Речь идет об угрозах, связанных с ростом долговой нагрузки заемщиков — физических лиц, говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Банк России наделяется полномочиями по установлению для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальных лимитов, срока их действия, а для микрофинансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, отдельных экономических нормативов.



Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» дополняется положениями, согласно которым Банк России на основании решения совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций максимально допустимую долю отдельных видов кредитов, предоставляемых физическим лицам кредитной или микрофинансовой организацией.

При этом федеральным законом устанавливается, что макропруденциальные лимиты могут быть дифференцированными для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и микрофинансовых организаций (микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний) в зависимости от числовых значений характеристик кредитов (займов).

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.