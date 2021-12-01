Банк «Зенит» повысил доходность по вкладам «Восход», «Звездный» и «Пенсионный». Как уточнила пресс-служба кредитной организации, ставки выросли на 0,45—1,25 процентного пункта. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 8,8% годовых.



По вкладу «Восход» ставка выросла до 8,45% годовых. Разместить денежные средства на срок 700 дней и сумму от 50 тыс. рублей можно при предъявлении промокода от Банки.ру. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». При досрочном закрытии вклада в период с 401-го по 699-й день действует ставка 8% годовых.



По вкладу «Звездный» теперь максимальная ставка составит 8,8% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок размещения — 181, 400, 730 и 1 100 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Вклады сроком 730 и 1 100 дней можно досрочно закрыть по ставке до 8% годовых уже начиная с 351-го дня.

Также банк улучшил условия по вкладу «Пенсионный». Клиенты могут открыть вклад на срок 367 дней по ставке до 6,17% годовых с учетом капитализации процентов. Вклад является пополняемым, его обслуживание возможно через интернет-банк или мобильное приложение «Зенит Онлайн».