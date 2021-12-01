Совокупное состояние самых богатых людей России с января увеличилось почти на 38 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). При этом месяцем ранее показатель составлял 65,6 млрд долларов, то есть только за ноябрь лидеры рейтинга потеряли в общей сложности более 27 млрд.

Самый значительный прирост состояния отмечается у совладельца «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона — он разбогател на 6 млрд долларов и с 30,8 млрд занимает первую строчку. Существенно увеличил богатство и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — на 4,3 млрд. Теперь у него 21,6 млрд долларов, это оставляет его на пятом месте.



Вторым стал один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин (он разбогател на 21 млн, до 30 млрд), третьим — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (прибавил 4,18 млрд, а всего у него 27,2 млрд долларов). На четвертой строчке расположился бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 3,12 млрд, до 27 млрд долларов.

Шестым в списке идет Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») с состоянием 21,4 млрд долларов (плюс 310 млн), седьмым — Геннадий Тимченко, владеющий долями в «НОВАТЭКе» и «Сибуре», у него 19,6 млрд (плюс 2,95 млрд), восьмым — основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние составило 18,3 млрд (плюс 2,16 млрд).

Ноябрьский обвал рынков привел к тому, что некоторые фигуранты списка немного обеднели. Так, девятое место занимает Роман Абрамович (Evraz), который потерял 691 млн — сейчас у него 17,7 млрд долларов. А замыкает десятку бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко c 17,3 млрд (минус 787 млн).

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, в некоторых случаях — исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира, среди которых сейчас 27 россиян.