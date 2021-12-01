Гипотетическим потребителям из будущего, которые хотят сохранить климат Земли, придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год. Об этом говорится в отчете банка Credit Suisse об «ответственном образе жизни», содержание которого приводит РИА Новости.

Как отмечают авторы, образ жизни людей сопровождается высокими выбросами CO₂. Самый большой приходится на граждан богатых стран: домохозяйства в развитых странах производят 130 тонн CO₂ в год, а в среднем в мире — 3,4 тонны в год. Аналитики рассмотрели все аспекты образа жизни людей и предположили, как будут меняться привычки в будущем ради сохранения климата.

После проведения расчетов авторы доклада выделили четыре типа потребителей: «мало путешествуют, покупают онлайн», «покупатели со средней мобильностью», «активные покупатели с высоким следом CO₂», «заядлые путешественники». Для каждого из них рассчитан углеродный след исходя из его образа жизни.

Самые большие выбросы сопровождают активных покупателей, которые любят ходить и ездить в магазины, а также отправляться в дальние поездки. Такой образ жизни обеспечивает выбросы 25 тонн CO₂ в год. Далее следует «заядлый путешественник», он генерирует 17 тонн CO₂ в год. Чуть меньше выбросы от любителя недалеких поездок и магазинов — 15 тонн CO₂ в год. Идеален для климата фанат онлайн-шопинга и домосед: менее 5 тонн CO₂ в год.

«Анализ данных показывает, что факторы, которые обеспечивают основные выбросы от четырех групп потребителей, идентичны. Таким образом, ответ на вопрос, как снизить выбросы, очевиден. Путешествовать надо не так интенсивно, а если и путешествовать, то использовать транспорт с низкими выбросами CO₂. Лучше воспользоваться поездом или сходить в поход до ближайшего кемпинга вместо первого класса в самолете и пятизвездочных отелей», — говорится в документе.

Швейцарские аналитики задались вопросом, каким должен быть идеальный образ жизни, чтобы снизить ежегодные выбросы человека до 2,5—3 тонн CO₂ в год.

Оказалось, что потребителям надо ориентироваться на следующие действия. Придется отказаться от мяса в пользу употребления дважды в неделю курицы и морепродуктов. Также можно съесть 50 г шоколада и чипсов, 25 г сыра. Семь раз в неделю в меню могут появиться овощи, пять раз — фрукты; паста и картофель на столе появятся только два раза в неделю.

Если говорить о напитках, то пиво, кофе и молоко употреблять нежелательно, остаются вино и диетическая содовая.

Путешествия надо будет свести к одному полету в год на короткое расстояние, можно проехать 5 тыс. км в год на электрокаре, четыре дня в неделю использовать общественный транспорт в городе, пять раз можно съездить на среднее расстояние, два раза в месяц — отправиться на длинную дистанцию. Использовать пятизвездочные отели нельзя, максимум четыре звезды.

В фитнес можно ходить три раза в неделю на 30 минут, час в день смотреть телевизор, не тратить время на видеоигры; письменный стол можно использовать восемь часов в день, ноутбук — час, заряжать смартфон — час.

Кроме того, придется скорректировать домашние привычки. Стиральную машину надо использовать раз в неделю, душ — три раза в неделю по восемь минут, ванну принимать раз в неделю, спускать воду в туалете — дважды в день. Также всего раз в неделю можно использовать посудомоечную машину и три раза в неделю — духовку.

Что касается одежды, то потребителю из будущего надо быть аскетичным: две пары джинсов на год, три рубашки и пять футболок. На пиджаки и костюмы лимита CO₂ уже не хватит.



В отчете сказано, что его авторы пытались проанализировать причины выбросов, изучив которые можно представить вызовы, стоящие перед миром на пути к снижению эмиссии парниковых газов.