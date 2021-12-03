Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк повысил ставки по «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм». Максимальная эффективная ставка по «СберВкладу» с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки «СберПрайм+» — до 8%. Оба депозита открываются на срок от одного месяца до одного года включительно (можно выбрать с точностью до дня). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Также банк запустил новый промовклад «Активный возраст». Воспользоваться предложением можно будет до 31 января 2022 года. Депозит доступен для открытия только в офисах банка. Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте от 60 лет. Ставка составляет 4,5% годовых при открытии вклада на шесть или девять месяцев и 5% — на 12 месяцев. Сумма депозита — от 10 тыс. до 500 тыс. рублей.

Московский Кредитный Банк увеличил максимальную ставку по вкладам до 9%. Максимальная ставка предлагается по депозитам «МКБ. Преимущество» и «МКБ. Практичный». Вклад «МКБ. Преимущество» могут открыть зарегистрированные пользователи платформы «Финуслуги» Московской биржи на срок до 370 дней в сумме от 10 тыс. до 3 млн рублей. Максимальная ставка по вкладу «МКБ. Практичный» сохраняется первые 100 дней. Депозит доступен как для новых, так и для действующих клиентов МКБ с суммой вложений от 50 тыс. до 20 млн рублей. Срок вклада составляет 300 дней, а в течение первых 90 дней возможно его пополнение. Открыть депозит можно в том числе в системе «МКБ Онлайн». Выплата процентов производится в конце срока. Для клиентов пенсионного возраста банк увеличил ставку по вкладу «Гранд+» до 8,2%. По вкладу «Мега Онлайн» на срок 12 месяцев максимальная ставка увеличена до 8% годовых. По вкладу «Все включено» в тарифном плане «Максимальный доход» максимальная ставка увеличена до 7,1%.

Газпромбанк повысил ставки по вкладам и накопительным счетам, а также улучшил условия программы лояльности «Процент+». По депозиту «Копить» ставки увеличены на 0,3—1,4 процентного пункта, по вкладу «Ваш успех» — на 0,3—0,5 п. п. в зависимости от суммы и срока размещения. Максимальная ставка по обоим депозитам с учетом программы лояльности «Процент+» составит 9,5% годовых с капитализацией процентов. Кроме того, Газпромбанк повысил ставки и размер вознаграждения «Процент+» по накопительным счетам. Так, максимальная доходность по счету «Трать и копи» с учетом вознаграждения «Процент+» составляет 9% при покупках по карте от 50 тыс. рублей, базовая ставка — 6,5%. Доходность по накопительному счету «Управляй процентом» увеличена также с 8% до 9% годовых, по продукту «Накопительный счет» — с 6% до 7% годовых.

Банк «Уралсиб» повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон». Теперь при размещении средств на 181 день ставка составляет 6,5% годовых, на 367 дней — 7,7%, на 1 100 дней — 8% годовых. Вклад можно открыть в любом офисе банка либо в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Банк «Зенит» повысил доходность по вкладам «Восход», «Звездный» и «Пенсионный». Ставки выросли на 0,45—1,25 процентного пункта. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 8,8% годовых по вкладу «Звездный». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок размещения — 181, 400, 730 и 1 100 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. Вклады сроком 730 и 1 100 дней можно досрочно закрыть по ставке до 8% годовых уже начиная с 351-го дня. По вкладу «Восход» ставка выросла до 8,45% годовых. Разместить денежные средства на срок 700 дней и сумму от 50 тыс. рублей можно при предъявлении промокода от Банки.ру. Банк также повысил процентные ставки по счетам «Накопительный Плюс», «Накопительный Онлайн» и «Пенсионный» на 0,5—1 п. п. Теперь максимальная доходность составляет 8,5% годовых.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

НС Банк запустил сезонный вклад «Зимняя сказка». Предложение действует до 31января 2022 года. Ставка по вкладу составляет 8,25% годовых на срок 600 дней, 8% годовых — на срок 400 дней, 7,5% — на срок 200 дней и 7% — на срок 100 дней. Сумма вклада от 50 тыс. до 1,4 млн рублей, выплата процентов — в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и дистанционно в интернет-банке «НС Онлайн». Вкладчикам НС Банка доступна дополнительная привилегия — кредитная карта с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).

Альфа-Банк обещает ставку до 8,5% годовых по накопительному «Альфа-Счету». Новые клиенты банка и клиенты, впервые открывшие накопительный «Альфа-Счет», в течение двух месяцев будут получать 8,5% годовых с первого дня без условий. Для клиентов, у которых уже есть «Альфа-Счет», действует ставка до 8% годовых при покупках по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. Повышенная ставка начисляется на сумму минимальных остатков по всем «Альфа-Счетам» в рублях — это до 10 млн рублей для премиальных клиентов и до 1,5 млн рублей для остальных. Кроме того, клиенты получат повышенные ставки по «Альфа-Счетам» в долларах: 0,5% годовых в течение двух месяцев без условий и 1% по накопительному счету для премиальных клиентов.

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам «Специальный» , «Доходный», «Пополняемый» и «Без границ» . Разместить средства на депозит «Специальный» теперь можно по ставке 7% на 91 день, 8,3% годовых — на 181 день, 8,6% — на 367 дней и 8,7% — на 550 дней при его открытии через удаленные каналы. Если открывать вклад в офисе банка, то доходность составит 6,5%, 7,8%, 8,1% и 8,2% соответственно. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Доходность по депозиту «Ренессанс Доходный» при открытии через дистанционные каналы теперь составит 6,25% годовых при сроке 91 день, 7,25% годовых — при сроке 181 день, 7,85% — при сроках 367 и 400 дней и 7,95% — на 550 дней. При открытии вклада в банковском отделении ставка будет ниже на 0,25 п. п.. Минимальная сумма депозита в рублях — 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и 5 тыс. — при открытии в интернет- и мобильном банке.

Живаго Банк ввел два новых вклада в долларах США — «Премиальный» и «Премиальный онлайн». Вклад «Премиальный» открывается в сумме от 10 тыс. долларов сроком на 365 дней. Процентная ставка в зависимости от первоначального взноса составляет 1—1,15% годовых. Вклад «Премиальный онлайн» оформляется в сумме от 1 тыс. долларов сроком на 736 дней. Предусмотрено восемь периодов начисления процентов, каждый из которых равен 92 дням, со ставками от 0,1% до 1,1% годовых. Эффективная ставка — 0,53% годовых.

Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Получить максимальную доходность в 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей. Повысить ставку по накопительному счету на один месяц можно за 300 бонусных рублей, на три месяца — за 900 бонусных рублей. Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6% годовых.

УБРиР и ВУЗ-Банк повысили ставки по всей линейке вкладов на 0,5 п. п. Максимальная доходность может составлять 9,12% годовых с учетом капитализации. Ставки по вкладам «Удобный» и «Удобный Онлайн» зависят от суммы и срока. С подключенным пакетом «Все под контролем» клиент получает повышенный процент и имеет возможность снимать деньги с вклада без потери дохода. При оформлении «Вклада в будущее» и программы накопительного страхования жизни ставка на срок 390 дней составит 8,7% годовых. Для новых вкладчиков УБРиР и ВУЗ-Банка действует сезонное предложение — депозит «Хороший старт» со ставкой 8% годовых.

Совкомбанк запустил новый вклад — «Волшебная зима с «Халвой». Минимальная сумма нового вклада составляет 50 тыс. рублей. Его можно пополнять в пределах суммы, внесенной на счет в течение десяти дней после открытия. Максимальная доходность составляет 7,7% для срока 36 месяцев. Проценты выплачиваются по истечении срока вклада на карту «Халва». Ставку депозита на сроки от шести месяцев можно увеличить на 1 п. п., если делать от пяти покупок или платежей с помощью карты «Халва» на сумму от 10 тыс. рублей (5 тыс. — для карт «Социальная «Халва») ежемесячно в течение срока действия вклада, а также не допускать просрочек по карте «Халва» и любым другим кредитам в банке. Ставка увеличится в конце срока договора.

Новикомбанк ввел вклад «Новогодний». Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок составляет 367 дней. Доходность равна 8,25—9% годовых. Дополнительные взносы можно вносить без ограничения по сумме до 1 февраля 2022 года включительно. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора доход выплачивается по ставке вклада до востребования.

Банк «Уралсиб» предлагает новый сезонный срочный вклад «Прибыльный сезон». Депозит открывается в рамках пакетов услуг «Premium», «Premium Sport», «Прайвет». Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 1 100 дней. Процентные ставки зависят от срока вклада: при размещении на 181 день ставка составляет 6,5% годовых, на 367 дней — 7,2%, на 1 100 дней — 7,9% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.