Клиентам Россельхозбанка доступна новая кредитная карта «Своя» с лимитом до 1 млн рублей и льготным периодом до 115 дней, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Выпуск и обслуживание карты — бесплатные. К карте можно подключить одну из двух программ — «Кэшбэк на все» или «Выбери свой кэшбэк». Максимальный кэшбэк составит 15% от покупок по одной из категорий на выбор, среди них «рестораны», «транспорт» и «АЗС».

«Большим преимуществом для наших клиентов станет возможность неограниченное количество раз и без комиссии снимать наличные в банкоматах в течение трех месяцев с даты заключения договора, на рынке это довольно редкая опция», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Арташес Сивков.

Самые популярные кредитные карты с cashback

Самые популярные кредитные карты с cashback

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