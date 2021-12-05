«Росбанк Авто» предложил способ снизить ставку по автокредиту на 1%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Для этого в течение первых двух календарных месяцев после оформления автокредита клиентам необходимо всего лишь выполнить одно из условий:



перечислять заработную плату от 15 тыс. рублей на счет, открытый в Росбанке;

перечислять от 50 тыс. рублей безналичным переводом из стороннего банка на счет, открытый в Росбанке;

открыть расчетный счет индивидуального предпринимателя и оплатить авансовый пакет банковских услуг на срок от 12 месяцев.

Как рассказал директор департамента розничного автокредитования «Росбанка Авто» Алексей Бородавин, чтобы сохранять сниженную ставку, нужно ежемесячно осуществлять безналичные переводы на счет, открытый в Росбанке, с назначением платежа «заработная плата» от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Или тоже ежемесячно осуществлять безналичные переводы на счет в Росбанке на общую сумму не менее 50 тыс. рублей через сторонние организации или банки.

При открытии расчетного счета для ИП сниженная ставка сохраняется в течение всего периода действия договора.