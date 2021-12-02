Российские фондовые торги начались в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск индекс Мосбиржи просел на 0,5% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 939,55 рубля. Индекс РТС опустился на 0,54% — до отметки 1 678,05.

«Учитывая слабость рынка нефти и смешанную динамику мировых рынков, полагаем, что на российский рынок могут вернуться негативные настроения, вынудив индекс Мосбиржи отступить к 3 900 пунктам», — дал прогноз перед началом торгов начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут ощутить некоторую слабость, отыгрывая ухудшение настроений на биржах США и нефтяных площадках на вчерашних торгах, — предположила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — По ходу дня отскок на мировых рынках, однако, наверняка заставит и российские активы продолжить попытки роста и попытаться достигнуть краткосрочных целей коррекции. Новый штамм коронавируса дает о себе знать в виде увеличения волатильности, при этом золото пока лишь выполняет роль стабилизирующего портфель актива в условиях возможного ужесточения политики ФРС уже в декабре».



По словам Кожуховой, «внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть вернулись к росту после небольшого снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились».