Правоохранительные органы США в августе конфисковали около 2,3 млн долларов в криптовалюте у хакера, предположительно, находящегося в России. Об этом в среду сообщил американский телеканал CNN .

По данным телеканала, Александр Сикерин, последний раз замеченный в Санкт-Петербурге, связан с преступной хакерской организацией REvil, также известной как Sodinokibi. Утверждается, что ФБР удалось получить доступ к криптокошельку, «по которому возможно отследить связь с атаками, совершенными Сикериным с использованием вирусов-вымогателей».

CNN сообщает, что с апреля 2019 года по июль 2021-го хакерская группировка в результате противоправных действий получила более 200 млн долларов.

В начале ноября ФБР объявило в розыск россиянина Евгения Полянина, которому американские власти заочно предъявили обвинения в причастности к киберпреступлениям. Они полагают, что Полянин является членом той же хакерской группировки. Минюст США считает, что Полянин, по мнению ФБР проживающий в Барнауле, «совершил около 3 тыс. кибератак с использованием вирусов-вымогателей». Его обвиняют в «сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и вымогательстве», а также сговоре с целью отмывания денег. По версии американских властей, ему удалось украсть 13 млн долларов, более 6 млн из которых конфискованы.

Госдепартамент 8 ноября заявил, что Вашингтон готов выплатить 10 млн долларов за сведения о лицах, играющих ключевую роль в REvil. В тот же день власти США ввели санкции за причастность к киберпреступлениям в отношении Полянина, украинца Ярослава Васинского, который на данный момент задержан в Польше и может быть экстрадирован в США, а также в отношении интернет-ресурсов, используемых для обмена криптовалютами.