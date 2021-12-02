Более половины россиян в возрасте от 18 до 50 лет сталкивались с заражением своих гаджетов вирусами, а у 42% злоумышленники взламывали аккаунт в социальных сетях или почте для рассылки спама, выяснила компания «СберСтрахование», опросив 1,5 тыс. человек. Данные исследования приводит СберБанк.

Так, самой распространенной угрозой в области кибербезопасности является заражение компьютеров, планшетов и смартфонов вирусами: 54% респондентов сталкивались с этим лично, еще 24% знают о подобных случаях с их близкими. Вирусы чаще проникают в гаджеты людей в возрасте 36—50 лет (60% против 50% у людей в возрасте 18—24 года).

Почти четверть участников исследования (23%) становились жертвами шантажа или вымогания денег через взлом аккаунта в соцсетях или почте, у 18% похищали персональные данные, а 17% подвергались травле в результате взлома аккаунта и использования компрометирующих данных из личной переписки. Кроме того, каждый седьмой (15%) сталкивался со взломом игрового аккаунта, несанкционированным списанием денег с банковской карты или социальной инженерией.

При этом женщины подвергаются киберугрозам в целом чаще, чем мужчины. Так, для рассылки спама аккаунт взламывали у 46% женщин, для шантажа и вымогания денег — у 29%, тогда как у мужчин — в 37% и 17% случаев соответственно. Исключение — взломы игровых аккаунтов: мужские профили страдают от них вдвое чаще женских.

Между тем 44% участников опроса считают, что с риском взлома аккаунта в почте или соцсетях для рассылки спама может столкнуться каждый. Еще 38% полагают, что при должном уровне соблюдения правил безопасности можно избежать киберугроз. Крайне маловероятным взлом аккаунта видят 27% участников исследования. Опасения по поводу других киберугроз значительно ниже: риск взлома для шантажа и вымогания денег считают высоким 34% опрошенных, для травли с использованием компрометирующих данных — 29%.



Примечательно, что мошенников, незаконно списывающих деньги с банковских карт или использующих социальную инженерию, россияне опасаются не слишком сильно, пишут авторы исследования. Так, 18% и 33% респондентов соответственно считают для себя маловероятным столкнуться с подобными противоправными действиями.