Среди самых интересных сфер для инвестиций в 2022 году — логистика, кибербезопасность и медицина нового поколения. Об этом в интервью Банки.ру рассказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Улучшения с восстановлением логистической цепочки стоит ожидать минимум в конце 2022 года, если не в конце 2023-го, считает он. Пока в этой отрасли спрос будет превышать предложение.

По его мнению, в ближайшее время цепочка поставок не будет нормализована, «появление нового штамма вируса COVID разгонит инфляцию». В 2022 году «более низкий экономический рост и более высокая инфляция в сочетании с дефицитом предложения» потребуют от властей мер в первом полугодии. Последует «цикл ужесточений со стороны центробанков, и наряду с этим правительства будут готовы дополнительно тратить деньги на ужесточение налогового режима и «зеленые» преобразования», предполагает эксперт.

В связи с этим Якобсен считает, что для инвестиций в логистику «подойдет любая компания, любая услуга, связанная с транспортировкой вещей из пункта А в пункт Б».

Возрастает потребность в кибербезопасности, и эту отрасль директор по инвестициям Saxo Bank тоже считает перспективной для вложений. «Мы ежедневно видим, как публичные компании в Европе, да и во всем мире закрываются из-за хакеров», — отмечает он.

Есть смысл инвесторам присмотреться и к медицинским технологиям нового поколения. «Мы находимся в том историческом моменте, когда комбинация средств и методов лечения может гарантировать, что мы проживем на 20—25 лет дольше, — рассказывает Якобсен. — Есть надежда, что в ближайшие десять лет мы сможем остановить рак благодаря качественной диагностике. С ней можно предотвратить 50% заболеваний, создавать индивидуальные лекарства, которые останавливают болезнь».



Директор по инвестициям Saxo Bank считает, что акции реального сектора будут опережать акции роста. «В России и во всем мире перспективны инвестиции в классические компании, в реальный сектор — производство, продуктовый бизнес, сферу услуг», — указывает он. Речь идет о международных корпорациях, работающих с потребителями, таких как, например, Nestle.