Рубль может значительно укрепиться в следующем году, считает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Национальную валюту России поддержит стремительный рост цен на энергоносители, если не вмешаются геополитические факторы, заявил он в интервью Банки.ру.

«По паре доллар/рубль я остаюсь при своем мнении и даже буду более агрессивным: в 2022 году мы можем увидеть 60—62 рубля за доллар благодаря стремительному росту цен на энергоносители. Если только не возникнет каких-либо геополитических факторов, способных этому помешать», — сказал он.

По мнению Якобсена, дополнительно позиции рубля по отношению к американской валюте укрепят ужесточение денежно-кредитной политики Банка России в условиях высокой инфляции и горнодобывающий сектор. Инвесторы смотрят на рубль с большим интересом, отмечает он.

Директор по инвестициям Saxo Bank уверен, что сейчас рубль сильнее по отношению к евро, чем к доллару.



«Рубль/евро — одна из моих любимых валютных пар. Думаю, мы увидим значительное ослабление евро по отношению к рублю. На курс евро сейчас серьезно влияют проблемы с энергетикой в еврозоне, с вооруженными силами, со способностью ориентироваться и принимать политические решения, — добавляет Якобсен. — Здесь требуются более агрессивный механизм защиты европейской валюты плюс решение сложной энергетической проблемы».