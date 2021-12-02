Банкиры предлагают упразднить некоторые виды платежей в адрес финансового омбудсмена, рассматривающего жалобы граждан, пишут «Ведомости », уточняя, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил соответствующие поправки в законы «О финансовом уполномоченном» и «О Центральном банке РФ» и направил их в Минфин, Центробанк и председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову.

Суть предлагаемых поправок изложена в письме Аксакову: так, если финансовый уполномоченный сейчас удовлетворяет частично или полностью требования потребителя, то банки платят ему 27,9 тыс. рублей, МФО — 34 тыс. рублей, а страховщики — 45 тыс. рублей. Даже если финомбудсмен отказывает гражданину в удовлетворении жалобы, то банки все равно платят 9,3 тыс. рублей за жалобу, а страховщики и МФО в аналогичном случае не платят ничего.

Такой порядок расчета взносов создает неравные условия распределения финансовой нагрузки для различных видов организаций финрынка, говорится в письме НСФР. В некоторых случаях сумма взноса для кредитных организаций может достигать 279 тыс. рублей за одно обращение: столько банк должен заплатить, если финомбудсмен прекратил рассматривать жалобу, потому что не смог рассмотреть ее по существу (потребитель не предоставил необходимые дополнительные сведения, а банк не ответил на запрос финуполномоченного).

В ряде случаев такой размер взноса может значительно превышать сумму требований по жалобе, указывают авторы письма. По их мнению, это не соответствует принципам справедливости и соразмерности.

Для страховых компаний, согласно текущей тарификации на сайте финуполномоченного, в аналогичном случае взнос выше — 450 тыс. рублей.