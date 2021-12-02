NFT будет крупнейшим двигателем блокчейна в следующем году. Об этом заявил в интервью Банки.ру директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) — уникальный цифровой сертификат, который хранится в технологии блокчейна, то есть цифровых цепочек и распределенных реестров.

По словам Якобсена, взлет NFT в 2021 году стал неожиданностью «даже для людей, которые находятся в криптопространстве и блокчейне». NFT стал большим трендом благодаря искусству и музыке, поясняет эксперт.

«Искусство сегодня очень сильно зависит от управления, — рассказывает собеседник Банки.ру. — Эта индустрия в лучшем случае сильно фрагментирована, а в худшем — немного прогнила в своей способности создавать произведения со смыслом и защищать творцов. Я думаю, именно поэтому вся эта тема взлетела».

Он отмечает, что компании «вроде Spotify (самый крупный в мире стриминг-сервис музыки. — Прим. Банки.ру) глобально доминируют, особенно в западных странах. Они контролируют индустрию настолько, что вместе с другими посредниками получают около 90—95% доходов исполнителей. Это несправедливо».

Якобсен подчеркивает, что, по слухам, менее 55% исполнителей могут реально жить за счет доходов, которые они получают от Spotify. Альтернативой для артистов и их аудитории становится платформа NFT. «Это изменит баланс сил: вместо 10% дохода за свое творчество они смогут получить все 90%», — считает директор по инвестициям Saxo Bank.

По мнению Якобсена, NFT будет находить все большее применение в жизни и станет «крупнейшим двигателем блокчейна в 2022 году».



«У моих клиентов большой интерес к прямым инвестициям, привлечению капитала и венчурного капитала в блокчейн, и в основном в NFT», — добавляет он.