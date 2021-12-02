Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Национальному расчетному депозитарию (НРД) на уровне «ruААА», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз, сообщается на сайте агентства.

Как пояснили в агентстве, рейтинг кредитоспособности компании обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при высоком уровне рентабельности деятельности, высоким качеством активов, комфортной позицией по ликвидности, а также высокой оценкой уровня организации бизнеса.

Агентство отмечает особую важность выполняемых НРД функций центрального депозитария и его исключительную роль на рынке финансовых услуг РФ в части функционирования рыночной инфраструктуры. На фоне высокой значимости компании и глубокой интеграции в деятельность акционера и финансового рынка, по мнению агентства, НРД в случае необходимости с высокой вероятностью получит административную и/или финансовую поддержку со стороны акционера или при его посредничестве.

Сильные рыночные позиции компании обусловлены статусом НРД как системно значимой инфраструктурной организации финансового рынка, а также значительным масштабом бизнеса (на 30 июня 2021 года рыночная стоимость ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание, составляет 67,2 трлн рублей). Агентство позитивно оценивает широкую клиентскую базу компании (на 30 июня 2021 года у депозитария около 1 тыс. клиентов на депозитарном обслуживании). Качество клиентской базы оценивается как высокое (на 30 июня 2021 года на клиентов с условным рейтинговым классом ниже «ruBB» по шкале «Эксперт РА» или не имеющих рейтингов пришлось менее 2% учитываемых ценных бумаг среди топ-30 крупнейших клиентов компании). На крупнейшего клиента в структуре доходов компании приходится 12% выручки за период с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года, на топ-5 крупнейших — более 35%, пояснили аналитики.

В частности, эксперты отметили адекватную позицию по капиталу и высокий уровень рентабельности деятельности. Для компании характерны адекватные значения норматива достаточности собственных средств (на 30 июня 2021 года Н1.0 составил 27,2%). Вместе с тем соотношение собственных средств и страхового покрытия к объему ценных бумаг, принятых на депозитарное обслуживание, находится на невысоком уровне (0,02% на 30 июня 2021 года). Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень доходности бизнеса (среднее значение ROE за 2019—2020 годы, согласно МСФО, составило 39%) при приемлемом уровне операционной эффективности (за период с 30 июня 2020-го по 30 июня 2021 года значение показателя CIR — 66%).

Также агентство обращает внимание на постоянное развитие трансакционного бизнеса, в том числе рост числа клиентов и оборотов по брокерским счетам. Кредитование связанных сторон находится на невысоком уровне (отношение кредитных рисков, приходящихся на связанных с банками лиц, к капиталу составило около 14% на 1 октября 2021 года).

Эксперты пришли к выводу, что у НРД высокое качество активов, так как для компании характерно высокое качество вложений (на 30 июня 2021 года около 93% активов компании представлено остатками на корреспондентских счетах в российских и иностранных банках, имеющих рейтинги кредитоспособности на уровне «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА», около 4,5% приходится на облигации федерального займа). При этом отмечается, что более 80% активов представлено расчетами с АО «НКО «НКЦ», которое также входит в группу Московской биржи.