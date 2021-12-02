Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в рамках банкротства банка «Первомайский», требует взыскать с его собственника и бывших топ-менеджеров 258 млн рублей. Об иске о привлечении к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, направленном 23 ноября 2021 года в Арбитражный суд Краснодарского края, сообщается на сайте АСВ.

«Заявление подано в отношении Кулаковой А. И., Измайлова А. З., Гурьянова Р. А., Горшковой Т. Б., Савостьянова В. А.», — указано в релизе.

Уточним, что Алла Кулакова занимала должность предправления «Первомайского» и входила в его совет директоров; владелец банка Александр Измайлов возглавлял совет. Роман Гурьянов и Татьяна Горшкова были членами правления.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, а также оплачивались услуги, необходимость в которых у банка отсутствовала, в результате чего банку были причинены убытки», — комментируют в АСВ подачу иска.



Ранее об обнаруженном выводе активов из банка «Первомайский», чья лицензия была отозвана 23 ноября 2018 года, сообщал Центробанк.