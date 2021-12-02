Стажировки являются хорошей возможностью для начала карьеры по мнению 80% россиян, однако их главные недостатки – отсутствие зарплаты, сказали 61% опрошенных, и несерьезное отношение к стажерам, о чем заявила половина респондентов. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном Райффайзенбанком.

По данным опроса, в качестве основных преимуществ респонденты выделяют возможность попробовать себя в разных направлениях (62%), шанс попасть в крупную компанию без опыта работы (55%) и поработать с опытным наставником (52%).

Нейтрально относятся к стажировкам 18% опрошенных, и лишь 2% настроены негативно. По мнению 17% опрошенных, стажерам доверяют только простые поручения, не относящиеся к реальным задачам отдела или компании – среди противников стажировок такого взгляда придерживаются 50%. Каждый пятый опрошенный считает недостатком низкие шансы остаться на постоянную работу в компании.

«Такие стереотипы о стажировках еще живы, но уже далеки реальности. Компании, которые системно работают с начинающими специалистами, как правило, создают специальные условия для их комфортного погружения в профессию и быстрого роста. В условиях кадрового голода это выгодно в первую очередь для самих же работодателей. Шансы остаться в штате после завершения программы в таких компаниях также весьма высоки», – отметила руководитель группы по развитию бренда работодателя и найму молодежи в Райффайзенбанке Елизавета Тихонова.