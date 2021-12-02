Банк «Зенит» повысил процентные ставки по счетам «Накопительный Плюс», «Накопительный Онлайн» и «Пенсионный» на 0,5—1 процентный пункт. Теперь максимальная доходность составляет 8,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.



По счету «Накопительный Плюс» максимальная доходность составит 8,5% годовых. Максимальная процентная ставка действует на остаток денежных средств на счете в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей в течение 181 дня с даты открытия продукта. Начиная со 182-го дня будет действовать ставка 7,75% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из суммы минимального остатка денежных средств. По условиям продукт доступен клиенту, если у него на момент открытия счета отсутствуют действующие договоры иных накопительных счетов в банке «Зенит».

Максимальная доходность по счету «Накопительный Онлайн» в размере 8,5% годовых действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Срок хранения средств не ограничен. Уточняется, что клиент может совершать любые операции по счету в соответствии с тарифами банка. Выплата процентов ежемесячно на счет (капитализация), в последний календарный день каждого месяца.

Клиенты могут открыть накопительный счет «Пенсионный» с максимальной ставкой 6,43% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов. Для этого людям старше 55 лет необходимо предъявить лишь паспорт. Клиентам младше 55 лет нужно предоставить документ, подтверждающий факт назначения пенсии.