Банк «Пойдем!» снизил ставку по потребительскому кредиту на период с десятого по 13-й месяц осуществления выплат. Ставка на этот период установлена на уровне 4,99% годовых, остальные условия не изменились.

Доступная сумма кредита — от 100 тыс. до 275 тыс. рублей. Срок составляет 13 месяцев. Ставка зависит от периода кредитования: в первые три месяца она составляет 28% годовых, в период с четвертого по шестой месяц — 20%, с седьмого по девятый — 15% годовых, с десятого по 13-й — 4,99%.



Воспользоваться предложением могут граждане не моложе 22 лет и не старше 75 лет, в том числе неработающие пенсионеры. При необходимости банк допускает привлечение поручителя.