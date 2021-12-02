Китай планирует запретить компаниям выходить на зарубежные фондовые рынки через структуры с переменной долей участия (VIE), закрыв лазейку, давно используемую технологической отраслью страны для привлечения капитала от зарубежных инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



VIE — это офшорная структура, которая создается материнской организацией специально для выхода на биржу. В случае с VIE инвесторы покупают бумаги офшора, который в свою очередь имеет контрактные обязательства и выступает «клоном» материнской компании.

Запрет, предназначенный отчасти для устранения опасений по поводу безопасности данных, включен правительством Китая в новый проект правил листинга компаний за рубежом. Новый закон может быть доработан уже в этом месяце. По словам источников, компаниям по-прежнему будет разрешено проводить IPO в Гонконге при условии одобрения регулирующих органов.

Хотя полный запрет VIE не рассматривается, ограничение листинга на иностранных площадках и дополнительные проверки гонконгских IPO означают, что эта модель больше не будет привлекательна для стартапов. Некоторые инвестиционные банки уже получили рекомендации от регулирующих органов о прекращении работы над новыми сделками с участием VIE, сообщил источник, знакомый с вопросом.

Практически каждая крупная китайская интернет-компания использует VIE для привлечения иностранного капитала. Это все больше тревожит Пекин, так как техногиганты проникли во все уголки жизни и накопили огромное количество данных о пользователях. Управление по вопросам киберпространства Китая предписало компаниям, владеющим данными более 1 млн пользователей, пройти процедуру одобрения при листинге в других странах.

Усиленный контроль со стороны регулирующих органов Китая спровоцировал реакцию в США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приостановила грядущие китайские IPO до тех пор, пока компании не раскроют полную информацию о рисках. По мнению SEC, инвесторы могут не знать, что они фактически покупают акции подставных компаний вместо непосредственной доли в бизнесе.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

