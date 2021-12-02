В «Сбере» начали действовать специальные условия на потребительские кредиты, сообщила пресс-служба кредитной организации.



«В рамках новогодней акции «Сбера» по кредитам, оформленным на срок от 13 месяцев включительно, до конца января действует специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской «СберПрайм+» специальная ставка будет действовать первые три месяца пользования кредитом. Для остальных клиентов — первый месяц (то есть после окончания указанного периода устанавливается базовая ставка)», — говорится в релизе.

Кроме того, снижается минимальная базовая ставка: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9% до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9% до 10,9%.