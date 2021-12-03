Живаго Банк ввел два новых вклада в долларах США — «Премиальный» и «Премиальный онлайн».

Вклад «Премиальный» открывается в сумме от 10 тыс. долларов сроком на 365 дней. Процентная ставка в зависимости от первоначального взноса составляет 1—1,15% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.

Вклад «Премиальный онлайн» оформляется в сумме от 1 тыс. долларов сроком на 736 дней. Предусмотрено восемь периодов начисления процентов, каждый из которых равен 92 дням, со ставками от 0,1% до 1,1% годовых. Эффективная ставка — 0,53% годовых.

Дополнительные взносы принимаются не позднее чем за 368 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие средств не предусмотрено.

Проценты ежеквартально капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.

