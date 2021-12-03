Аналитики составили топ основных причин, по которым сотрудники компаний становятся жертвами мошенников, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании представительства «Айрон Маунтен» «ОСГ Рекордз Менеджмент» в России и СНГ. Так, 34% опрошенных используют один и тот же пароль на нескольких платформах; 27% забывают закрыть ноутбук, покидая рабочее место; 24% используют публичный Wi-Fi; 18% хранят на столе заметку со своим паролем, 11% оставляют документы с чувствительными данными на видном месте. Только 32% респондентов сообщили, что видят смысл в измельчении документов, а чуть более трети признались, что дома заботятся о безопасности данных меньше, чем в офисе.

Четверть респондентов становились жертвами мошенничества или фишинга, каждый третий сотрудник совершал критическую ошибку при работе с информацией, а 14% пошли на риск, который привел к потере денег их организацией, говорится в результатах исследования.

«Сбер» назвал способы борьбы с мошенниками Ключевым направлением в работе по борьбе с мошенничеством является изменение ситуации на государственном уровне. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Неосведомленность сотрудников — одна из важнейших угроз для компании, говорится в исследовании. Из-за недостаточной киберграмотности персонал недооценивает риски, которые несут инновационные технологии, рассказал директор по исследованиям и разработкам компании по управлению корпоративными и конфиденциальными данными «ОСГ Рекордз Менеджмент» Вячеслав Буров. Также часто встречаются ошибки при движении документов, например кредитные договоры или копии паспортов просто выбрасываются, а не передаются в архив и не уничтожаются. Другая угроза — переход по неподтвержденным ссылкам, открытие писем от неизвестных источников.

По словам представителя платформы для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Елены Молчановой, 52% компаний по всему миру считают наибольшей угрозой корпоративной безопасности самих сотрудников. Также небольшие компании часто пытаются сэкономить на программах по информационной безопасности и обучении сотрудников. Маленькие фирмы часто используются злоумышленниками как входная точка для атаки на крупные организации, отметила Молчанова.