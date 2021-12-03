Аналитики составили топ основных причин, по которым сотрудники компаний становятся жертвами мошенников, пишут
Четверть респондентов становились жертвами мошенничества или фишинга, каждый третий сотрудник совершал критическую ошибку при работе с информацией, а 14% пошли на риск, который привел к потере денег их организацией, говорится в результатах исследования.
Ключевым направлением в работе по борьбе с мошенничеством является изменение ситуации на государственном уровне. Об этом в интервью
Неосведомленность сотрудников — одна из важнейших угроз для компании, говорится в исследовании. Из-за недостаточной киберграмотности персонал недооценивает риски, которые несут инновационные технологии, рассказал директор по исследованиям и разработкам компании по управлению корпоративными и конфиденциальными данными «ОСГ Рекордз Менеджмент» Вячеслав Буров. Также часто встречаются ошибки при движении документов, например кредитные договоры или копии паспортов просто выбрасываются, а не передаются в архив и не уничтожаются. Другая угроза — переход по неподтвержденным ссылкам, открытие писем от неизвестных источников.
По словам представителя платформы для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness Елены Молчановой, 52% компаний по всему миру считают наибольшей угрозой корпоративной безопасности самих сотрудников. Также небольшие компании часто пытаются сэкономить на программах по информационной безопасности и обучении сотрудников. Маленькие фирмы часто используются злоумышленниками как входная точка для атаки на крупные организации, отметила Молчанова.
Киберпреступники больше не стремятся разрабатывать собственное вредоносное ПО, отдавая предпочтение готовым программам. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского» об изменении ландшафта русскоговорящей киберпреступности с 2016 по 2021 год.