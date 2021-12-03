Инфляция в следующем году вряд ли достигнет целевого показателя 4%, а по итогам нынешнего, скорее всего, превысит 8%, пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков. По их мнению, замедление роста цен начнется уже в ближайшее время под влиянием жесткой монетарной политики и закредитованности населения, а также окончания фазы предновогоднего спроса.

Последние данные Росстата, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют об ускорении инфляции. За неделю с 23 по 29 ноября цены выросли на 0,46%, что более чем в два раза быстрее, чем за предшествующие семь дней (0,2%). Таким образом, с начала года инфляция выросла на 7,51%, что выше официального прогноза Минэкономразвития (7,4%). Банк России ожидает подорожания товаров и услуг в коридоре 7,4—7,9%. В следующем году ЦБ прогнозирует рост цен на 4—4,5% и не видит вероятности повышения ключевой ставки до двузначных показателей. Согласно свежему обзору Минэкономики, основной причиной разгона инфляции стало предновогоднее удорожание поездок в Турцию на 55,2%. С учетом последних тенденций инфляция в годовом выражении ускорилась до 8,38%, следует из документа.

До середины ноября одним из ключевых драйверов инфляции выступала плодоовощная продукция, но по мере завершения сезона уборки урожая по многим категориям цены начинают снижаться, заметила вице-президент ЦСР Диана Каплинская. По ее словам, «эстафетная палочка» была передана сектору услуг — средняя стоимость поездки на отдых в Турцию за минувшую неделю выросла в 1,6 раза. Эксперт связала это с высоким спросом на покупку туров на период новогодних праздников — бюджетные варианты раскупают заранее, а их предложение ограничено, причем к Новому году туроператоры могут дополнительно повышать цены. Усилить эффект роста спроса на турецкое направление могло ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, предположила Каплинская. Однако туристический фактор, по ее оценке, носил разовый характер, и в декабре инфляционное давление пойдет на спад. Тем не менее шансы на снижение роста цен до официальных прогнозов уже минимальны, и в лучшем случае по итогам года они вырастут на 8%, спрогнозировала эксперт.

ЦБ: инфляционные ожидания в ноябре едва заметно снизились Инфляционные ожидания россиян в ноябре немного снизились, но остались вблизи многолетнего максимума. Об этом говорится в комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Динамика цен в следующем году во многом будет определяться угрозой нового штамма коронавируса, уверена аналитик. Если существующие вакцины можно будет быстро адаптировать к «омикрону» и новых серьезных ограничительных мер в крупнейших странах удастся избежать, то инфляционное давление начнет снижаться, полагает Каплинская. Кроме того, она ожидает некоторого «охлаждения» потребительского спроса в условиях продолжающегося подъема ключевой ставки и роста закредитованности населения.

«Тем не менее этого вряд ли будет достаточно для возращения инфляции к таргету в 4% уже в следующем году — более вероятным будет снижение инфляции примерно до 5—6% к концу 2022-го», — спрогнозировала вице-президент ЦСР.

По оценкам АКРА, инфляция по итогам этого года достигнет 8,1—8,2%. Вместе с тем агентство более оптимистично в отношении роста цен в 2022 году — 4—4,6%. Такой сценарий возможен как за счет снижения вклада внешних факторов — энергетических и продовольственных цен, курса рубля, так и благодаря жесткой денежно-кредитной политике, объяснил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Суммарный вклад повышения ключевой ставки он оценил в 3 процентных пункта из 8% наблюдаемой инфляции, влияние внешних факторов — в 1,4—2 п. п. в годовом выражении. По историческим меркам эти цифры относительно велики, они связаны с повышенным глобальным инфляционным фоном, отметил эксперт.