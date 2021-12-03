Банк России отозвал страховые лицензии ПАО «АСКО-Страхование» (Челябинск, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2243). Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.



Как поясняется в приказе , лицензии отозваны в связи с нарушением страховщиком установленного Центробанком минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. Регулятор учел «наличие угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности финансового (страхового) рынка в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также принял во внимание то, что в течение года к компании применялись меры, предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 закона № 4015-1. Уточним, что в указанной части закона идет речь о мерах ЦБ при несоблюдении страховщиком требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования и размещения средств страховых резервов, иных гарантирующих осуществление страховых выплат фондов, а также несоблюдении установленных требований к обеспечению нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, иных установленных требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности, в том числе несоблюдения головной страховой организацией страховой группы указанных требований на консолидированной основе.

У «АСКО-Страхования» отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на ОСАГО.



В компанию назначена временная администрация сроком на шесть месяцев в лице Агентства по страхованию вкладов. Полномочия исполнительных органов страховщика приостановлены.

«В соответствии с пунктом 4.1 статьи 32.8 закона № 4015‑1, в связи с отзывом лицензий договоры страхования, за исключением договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, прекращаются по истечении 45 календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии. Это влечет за собой возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал, или выплату выкупной суммы по договору страхования жизни, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В соответствии с требованием законодательства ПАО «АСКО-Страхование» уведомит страхователей по договорам страхования, действие которых прекращается, об отзыве лицензий, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров. <…> После отзыва лицензий ПАО «АСКО-Страхование» страховые полисы ОСАГО продолжают свое действие. Компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, при наступлении страхового случая по полисам ОСАГО будут осуществляться Российским союзом автостраховщиков», — дает ЦБ разъяснения для клиентов «АСКО-Страхования».



Напомним, что за последнее время ЦБ неоднократно публиковал информацию о привлечении компании «АСКО-Страхование» и ее руководителя к административной ответственности за невыполнение предписаний.