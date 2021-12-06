По прогнозам россиян, после новогодних каникул курс доллара вырастет до 81,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob .



Опрос проводился на сайте с 26 ноября по 1 декабря 2021 года, в нем приняли участие 1 600 респондентов из 375 населенных пунктов из всех округов страны.

По результатам опроса, за курсом американской валюты сегодня следит лишь каждый четвертый россиянин.

Как отмечается в исследовании, мужчины интересуются новостями с валютной биржи активнее женщин. Россияне до 34 лет заинтересованы больше тех, кто старше. Респонденты с доходом выше среднего следят за котировками чаще тех, кто зарабатывает меньше. Более половины опрошенных — 53% — заявили, что не отслеживают курс доллара, еще примерно четверть респондентов затруднились ответить.

SuperJob фиксирует примерно одинаковый уровень интереса россиян к динамике курса доллара с августа прошлого года. Число тех, кто следит за валютными котировками, примерно соответствует показателям допандемийных 2018—2019 годов: 23—28% участников опроса. В марте 2020 года из-за пандемии интерес к ситуации на бирже возрос до 36%, однако он все равно был ниже, чем в декабре 2014 года, когда рубль особенно лихорадило, тогда курсом американской валюты интересовались более половины опрошенных (54%).

Что касается текущих ожиданий (курс доллара на январь 2022 года), россияне ставят на повышение: к концу новогодних каникул респонденты ждут доллар в среднем по 81,62 рубля. Впрочем, паниковать рано: в этом году «народный прогноз» уже ошибался относительно курса доллара больше чем на 6 рублей. В целом россияне чаще склонны переоценивать доллар: в своих прогнозах респонденты ошибались в большую сторону 18 раз из 22.