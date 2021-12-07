Экспертный совет Банки.ру начал работу по определению номинантов ежегодной премии «Банк года». В этом году премия немного изменила свой формат, но по-прежнему является одним из главных событий российского финансового рынка и помогает клиентам получить экспертную, непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний.



Что интересного ждет участников в этом году?

В январе 2022 года, до церемонии вручения премии, будет опубликован промежуточный шорт-лист номинантов.

Клиенты финансовых компаний смогут принять личное участие в выборе победителей наряду с экспертным советом не только как активные пользователи «Народного рейтинга» и форума, но и как жюри — в январе 2022 года будет открыто онлайн-голосование на сайте Банки.ру в одной из новых номинаций — «Digital-банк года».

Церемония вручения премии пройдет в гибридном формате, посмотреть онлайн-трансляцию сможет любой желающий.

В поддержку премии будут запущены новые онлайн-проекты для пользователей Банки.ру.

За 15 лет существования премии было вручено более 300 наград лучшим банкам, микрофинансовым организациям, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли. И в 2021 году организаторы продолжили эту традицию — всего предусмотрено 24 номинации в пяти блоках: лучшие финансовые компании, лидеры отрасли, выбор пользователей («Народный рейтинг» Банки.ру), лучшие финансовые продукты и спецноминации. Ознакомиться с полным списком номинаций и критериями для выбора победителей в каждой из них можно здесь.

XV церемония вручения премии «Банк года — 2021» состоится 16 марта 2022 года. Все подробности мероприятия будут раскрыты позже.

«Премия «Банк года» — это уже не просто премия, это традиционная встреча, без которой не проходит ни один год (даже в пандемию мы вручали премию в онлайн-формате), когда на одной площадке Банки.ру собирает лучших представителей финансового рынка, когда есть возможность встретиться лично, познакомиться с новыми лицами, обозначить ориентиры на будущее. В этом году мы решили сделать премию более прозрачной и открытой, добавили возможность для наших пользователей проголосовать онлайн за лучших. Уверена, что вместе мы сделаем правильный выбор и дадим объективную оценку, а наши партнеры — финансовые компании — получат развернутую обратную связь для развития своих сервисов», — отметила CEO Банки.ру Динара Юнусова.