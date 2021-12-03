Тверской районный суд Москвы поместил под домашний арест топ-менеджера инвестиционной компании QBF Владимира Пахомова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Пахомов арестован до 30 января 2022 года.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу судом отказано», — рассказали в суде.

Согласно данным из картотеки суда, Пахомов проходит по делу о мошенничестве (по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы. Как уточняет ТАСС, его и экс-сотрудника инвесткомпании Алексея Голубева (отправлен в СИЗО до 30 января по тому же делу) подозревают в трех эпизодах мошенничества. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что Пахомов, который на момент совершения преступления был директором по стратегическому развитию QBF, не работает там с 2018 года и занимает пост управляющего ООО «Березка».

О том, что полиция Москвы раскрыла крупную финансовую пирамиду, которая действовала под вывеской инвестиционной компании QBF, в конце мая сообщила газета «Коммерсант». В полиции полагают, что топ-менеджеры компании предлагали состоятельным клиентам передавать средства в доверительное управление и обещали доход в 20%, но де-факто переводили деньги в офшоры.



При этом газета писала, что топ-менеджеры, по версии следствия, имитировали работу и присылали на электронные адреса клиентов поддельные ежемесячные и ежеквартальные отчеты о работе их инвестиций и выплачивали им дивиденды из средств последующих вкладчиков. Однако когда те пытались вывести деньги из QBF, начинались проблемы. По информации «Коммерсанта», речь может идти о 5—7 млрд рублей ущерба. Жертвами оказались несколько десятков человек, в том числе вкладчики из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, а также украинцы и компании из Лихтенштейна.