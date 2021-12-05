Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

В СберБанке начали действовать спецусловия на потребительские кредиты. По займам, оформленным на срок от 13 месяцев включительно, до конца января — специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской «СберПрайм+» спецставка станет действовать первые три месяца пользования кредитом. Для остальных клиентов банка — первый месяц (то есть после окончания указанного периода устанавливается базовая ставка) снижается минимальная базовая ставка: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9% до 8,9%, от 13 месяцев — с 11,9% до 10,9%.

ВТБ запустил акцию «Новогодний подарок», которая дает возможность получить до 3 тыс. рублей (бонусов, миль) при оформлении потребительского кредита. Для участия в ней нужно с 1 по 31 декабря 2021 года оформить кредит на сумму от 400 тыс. до 7 млн рублей, совершить в период с 1 декабря 2021 года по 15 февраля 2022-го не менее одного ежемесячного платежа по кредиту в соответствии с графиком платежей (на 15 февраля 2022 года остаток долга должен составлять не менее 70% от первоначальной суммы кредита), зарегистрироваться в программе лояльности банка «Мультибонус» и подключить одну из опций: «Коллекция», «Cashback», «Путешествия», «Заемщик». В течение трех дней банк вышлет СМС с временным паролем для входа в личный кабинет программы. Также необходимо совершить одну покупку по дебетовой или кредитной карте ВТБ на любую сумму и до 15 марта 2022 года дать согласие (ответ на СМС банка) на получение вознаграждения. Оно начисляется с 16 по 31 марта 2022 года в бонусах, бонусных рублях и милях: для сумм кредита до 1 млн рублей — 1,5 тыс., от 1 млн рублей — 3 тыс. Процентная ставка по кредиту зависит от суммы кредита и категории заемщика: при сумме от 300 тыс. до 999 999 рублей она составит от 7,2% до 11,2% (для зарплатных клиентов банка — от 6,9%), от 1 млн до 5 млн рублей (до 7 млн для зарплатных клиентов) — 5,9—11,2%. Ставки указаны с учетом личного страхования, а в случае отказа надбавка составит 5—6 процентных пунктов. Максимальный срок кредита — семь лет для зарплатных клиентов и пять лет для прочих клиентов.

Газпромбанк запустил акцию «Декабрьский приз», она проводится с 1 по 30 декабря 2021 года. Участниками станут физические лица, оформившие в период акции потребительский кредит на любую сумму до 5 млн рублей сроком до пяти лет (до семи лет для зарплатных клиентов). Каждому участнику присваивается уникальный номер, который сообщается через доступный канал связи: СМС, e-mail, push в мобильном приложении. Розыгрыш производится не позднее 15 рабочих дней после завершения акции. Процентная ставка по кредиту зависит от его суммы и категории заемщика и составляет при сумме от 100 тыс. до 299 999 рублей 8,9% (без подтверждения дохода и занятости), от 300 тыс. до 3 млн рублей — 7,9%, от 3 млн до 4 999 999 рублей — 6,9% для зарплатных и 7,9% для прочих клиентов, 5 млн рублей — 5,5%. Ставки указаны с учетом личного страхования, в случае отказа от которого надбавка составит 6—7 п. п. Также Газпромбанк начал выдавать кредиты на покупку автомобиля и кредиты на любые цели под залог имеющегося автомобиля по ставке от 3,9% годовых, если клиент берет кредит на сумму 5 млн рублей под залог нового, подержанного или имеющегося авто. Если сумма такого кредита — от 300 тыс. до 5 млн рублей не включительно, ставка составит 5,9% годовых. Чтобы получить такие условия, клиенту нужно оформить личное страхование.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Райффайзенбанк зафиксировал ставку на уровне 5,99% годовых по потребительскому кредиту и рефинансированию на весь декабрь вне зависимости от категории заемщика, суммы и срока кредита. Единственным условием остается подключение личного страхования, без него ставка составит 16,99% годовых. Оформить кредит наличными на любые цели или рефинансирование можно в сумме от 30 тыс. до 3 млн рублей (до 1 млн рублей без справок о доходе) на срок от 13 месяцев до семи лет без обеспечения.

Банк «Пойдем!» снизил ставку по потребительскому кредиту на период с десятого по 13-й месяц без осуществления выплат. Ставка на этот период установлена на уровне 4,99% годовых, остальные условия не изменились. Доступная сумма кредита — от 100 тыс. до 275 тыс. рублей. Срок составляет 13 месяцев. Ставка зависит от периода кредитования: в первые три месяца — 28% годовых, в период с четвертого по шестой месяц — 20%, с седьмого по девятый — 15% годовых, с десятого по 13-й — 4,99%. Воспользоваться предложением могут граждане не моложе 22 лет и не старше 75 лет, в том числе неработающие пенсионеры. При необходимости банк допускает привлечение поручителя.