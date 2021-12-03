Россияне с декабря могут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки Почты России. Об этом сообщил почтовый оператор, уточнив, что сроки доставки в Москву и Санкт-Петербург составят до семи дней, в другие города-миллионники — до 14 дней.

InJapan агрегирует для российских покупателей предложения крупнейшего аукциона Японии Yahoo и разных онлайн-магазинов, среди которых Amazon и Rakuten. В общей сложности через InJapan россияне получают доступ более чем к 10 тыс. товарных категорий со всей Японии. Среди самых популярных — автозапчасти для японских автомобилей, аудио- и видеотехника, фотооборудование, товары для рыбалки и отдыха, косметические средства.

При доставке через EMS (курьерскую службу) Почты России россиянам не нужно будет предоставлять паспортные данные для таможенного декларирования отправлений. Оплатить таможенную пошлину можно будет на сайте, в мобильном приложении Почты России или в почтовом отделении. Раньше получать товар с площадки российские покупатели могли только через частные курьерские службы, из-за чего доставка стоила дороже.



«Товары японских производителей — техника, электроника, косметика, бытовая химия — популярны в России, и наше решение по EMS-доставке из Японии позволит россиянам получать широкий ассортимент этих товаров быстрее, — комментирует заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России» Георгий Аликошвили. – Стоимость доставки для сегмента малого и среднего бизнеса из Японии станет доступнее на 30% по сравнению с предложениями других логистических операторов. В 2022 году мы планируем начать сотрудничество еще с несколькими игроками рынка Японии и доставлять до 30 тысяч отправлений в месяц».