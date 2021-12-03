В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение в отношении бывшей исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции Международного Промышленного Банка. Марина Илларионова обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ), сообщается на сайте ведомства.

Как полагает следствие, 29 июня 2009 года владельцем банка Сергеем Пугачевым было инициировано заключение 120 кредитных договоров с подконтрольными ему юридическими лицами, не ведущими финансовую деятельность, на общую сумму свыше 64 млрд рублей. В обеспечение исполнения договоров Пугачев предоставил банку в залог акции принадлежащей ему иностранной компании общей стоимостью свыше 77 млрд рублей.

«После поступления кредитных денежных средств на счета подконтрольных организаций Пугачев их похитил. Одновременно он решил вывести из-под залога банка акции, чтобы избежать их изъятия в счет неисполненных кредитных обязательств. Для этого Пугачев дал исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции ЗАО «МПБ» Илларионовой указание расторгнуть заключенные договоры залога», — объясняют схему в Генпрокуратуре.

Илларионова, действуя по указанию Пугачева вопреки интересам МПБ и используя свои служебные полномочия, без имеющихся на то законных оснований подписала 6 августа 2010 года соглашения, в соответствии с которыми банк расторг договоры залога акций. Это повлекло утрату Межпромбанком возможности обеспечить исполнение кредитных договоров и причинение ему ущерба в размере свыше 64 млрд рублей, заключают в Генпрокуратуре.

В мае 2016 года Илларионова скрылась от следствия и была объявлена в розыск. В сентябре 2020 года она была задержана.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Сергей Пугачев скрылся от следствия и с 2014 года находится в международном розыске, напоминают в надзорном ведомстве.