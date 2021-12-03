Развитие рынка ценных бумаг, его возможности как источника длинных денег для экономики, механизмы совершенствования финансовых инструментов, ориентированных на розничных инвесторов, — эти вопросы обсуждались 3 декабря на регулярной встрече руководства Банка России и представителей индустрии профессиональных финансовых посредников, управляющих компаний и их саморегулируемых организаций.

«Фондовый рынок активно растет, в первую очередь — за счет прихода на него розничных инвесторов. Брокерские счета, реально наполненные деньгами или ценными бумагами, имеют сегодня около 6 млн клиентов, при этом примерно у 60% из них — инвестиции объемом до 10 тыс. рублей. По мнению Банка России, рынок обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста, но он обязательно должен сопровождаться обеспечением защиты прав розничных инвесторов и исключением практик недобросовестных продаж финансовых продуктов. Важную роль в контроле за качеством продаж должны играть саморегулируемые организации», — говорится в релизе регулятора по итогам встречи.

Как отмечается, представители отрасли особо отметили инициативы, которые были реализованы в течение последнего года или находятся в проработке. Среди них — ускорение выдачи паев, устранение регуляторного арбитража между российскими ПИФ и иностранными фондами, допуск неспонсируемых ETF, отмена НДС для специализированных инвестиционных советников.

Одной из тем дискуссии стали перспективы развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в том числе ИИС первого типа. Банк России считает, что нужно адаптировать ИИС под задачи обеспечения экономики длинными деньгами. С этой точки зрения необходимо сделать максимально привлекательным для граждан долгосрочный ИИС третьего типа, создание которого обсуждается в настоящее время с Минфином. Важно также определить переходный период, в течение которого профучастники смогут перенастроить систему продаж под этот долгосрочный продукт.

Банк России поддержал возможность открытия ИИС управляющими компаниями, а также предложение о кросс-идентификации клиентов финансовых организаций.

Представители индустрии подняли вопрос о разрешении инвестиций в криптоактивы. По мнению Банка России, оказание финансовыми организациями услуг, связанных с операциями с криптоактивами и производными инструментами на такие активы, не отвечает интересам инвесторов на финансовом рынке и несет большие риски. Кроме того, регулятор не поддержал предложение рынка о расширении практики выпуска российских финансовых инструментов в иностранной валюте.