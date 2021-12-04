Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F2, говорится в сообщении агентства.



«Кредитный рейтинг России на уровне «BBB» поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», — сообщили в агентстве. Этим факторам противопоставляются геополитический риск, слабое государственное управление по сравнению со странами-аналогами, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость, добавили там.

В агентстве также отметили, что сообщения о наращивании российских сил вдоль украинской границы увеличивают геополитический и санкционный риск страны. Однако вероятность фактического вторжения остается неясной, считают эксперты. Таким образом, в базовом сценарии Fitch не ждут, что данный конфликт с Украиной перерастет в открытую войну.

При этом Fitch считает высоким риск введения дополнительных санкций. Тем не менее широкомасштабные санкции в отношении энергетического сектора страны или те, которые будут препятствовать российским банкам в осуществлении операций в долларах США, в агентстве считают маловероятными.

В агентстве также отметили, что апрельские санкции США против российского госдолга, номинированного в рублях, имели незначительное влияние отчасти из-за ранее введенных ограничений иностранного участия на первичном рынке и способности российских банков «поглощать» госдолг.

Fitch прогнозирует рост ВВП до 4,4% в 2021 году за счет восстановления внутреннего спроса, а затем его замедление до 2,6% в 2022 году. В компании сохранили прогноз дальнейшего замедления роста ВВП до 2% в 2023 году по мере снижения уровня добычи нефти и отдаления от экономического спада. В агентстве также прогнозируют дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 75 базисных пунктов до 8,25% в декабре. Уровень инфляции, по оценкам Fitch, снизится до 4,4% в конце 2022 года и вернется к целевому показателю в 4% в 2023 году.