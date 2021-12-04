Минфин РФ позитивно оценил подтверждение суверенного кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом.

«Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом. Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством РФ и Банком России. Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», — сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом.