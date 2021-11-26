Изменения по ипотеке за неделю: СберБанк и ВТБ подняли ставки

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

ВТБ повысил ставки по действующим ипотечным программам. Теперь получить кредит клиенты «с улицы» могут под: 8,9—10,9% годовых при покупке строящегося жилья; 9,2—10,9% годовых при покупке вторичного жилья; 10,6—11,3% годовых при покупке индивидуального дома; 10,6% годовых при строительстве жилого дома. Кредиты предоставляются в объеме до 90% от стоимости залога на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 60 млн рублей, но зависит от программы. При отказе клиента от комплексного страхования итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 9,4—10,1% годовых в зависимости от коэффициента «кредит/залог». При подключении опции «Отложенный платеж» ставка будет выше на 0,3 п. п. Кредиты на строительство дома и покупку земельного участка под залог имеющейся квартиры теперь предоставляются в объеме до 80% от стоимости залога по ставке 10,5% годовых. ВТБ снизил первоначальный взнос по ипотеке по двум документам в рамках программы «Победа над формальностями» до 10% от стоимости объекта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Эта программа дает возможность получить кредитное решение без подтверждения дохода и занятости, что особенно актуально для самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

СберБанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 п. п. в зависимости от программы. Теперь получить кредит на покупку готового или строящегося жилья клиенты «с улицы» могут под 9,8—10,3% годовых, на строительство жилого дома — под 10,4%, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 9,8%, на покупку гаража или машино-места — под 10,6% годовых. Если сумма кредита при покупке строящегося или готового жилья составляет более 12 млн рублей, заемщики могут воспользоваться специальной программой «Ипотека Плюс». Обновленная процентная ставка по предложению составляет 9,2% годовых. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 9,6—10,1% годовых. Процентная ставка по военной ипотеке теперь составляет 8,9% годовых. Одновременно банк снизил с 6,05% до 5,85% минимальную ставку по ипотеке с господдержкой. Такая ставка будет действовать при оплате заемщиком 20-процентного первоначального взноса. Максимальная ставка осталась на прежнем уровне — 6,25% годовых, она применяется при первоначальном взносе от 15%. Получить денежные средства на любые цели под залог недвижимости теперь можно по ставке 10,4% годовых (ранее — 10,1%); если заемщик получает заработную плату на счет карты или вклада в СберБанке, то ставка снижается на 0,5 п. п.

Банк также усовершенствовал программу «Многоцелевой кредит». Теперь с помощью этого продукта в сервисе «ДомКлик» можно приобретать залоговые объекты недвижимости СберБанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно. Программа позволяет заемщикам сократить расходы по сделке, включив в стоимость кредита оплату дополнительных сервисов. «Многоцелевой кредит» доступен в рамках программы «Готовое жилье» для приобретения квартир на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита может составить до 90% стоимости недвижимости. В банке подчеркивают, что он первым в России предоставил клиентам возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита при приобретении квартир на вторичном рынке.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Банк ДОМ.РФ установил новый размер скидки по ипотеке на крупные суммы. Банк предоставляет дополнительную скидку к процентной ставке при оформлении ипотечного кредита на крупную сумму. Дисконт в размере 0,3 п. п. устанавливается автоматически при кредите от 12 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 6 млн рублей — в других регионах. Наиболее выгодными условиями могут воспользоваться зарплатные клиенты банка и сотрудники медицинской или научной сферы, подтверждающие доход выпиской из ПФР, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента. Для них максимальное снижение составит 0,7 п. п. Также Банк ДОМ.РФ предоставляет дополнительный дисконт в 0,5 п. п. при электронной регистрации ипотечной сделки на вторичном рынке. Скидки суммируются между собой. Уточняется, что скидка действует при рефинансировании ипотечных кредитов, а также при покупке жилья в строящемся или готовом доме. Оформить кредит на покупку жилья в новостройке в Банке ДОМ.РФ можно по ставке от 8,3%, на приобретение жилья в готовом доме — от 9%, рефинансирование ипотеки доступно по ставке от 9,4%.

Филиал Фора-Банка в Петербурге запустил ипотечную программу со ставками от 9,69%. Ставки по ипотечной программе «Всем по карману» начинаются от 9,69% с первоначальным взносом от 15% от общей стоимости жилья (от 450 тыс. рублей). При использовании заемщиком материнского капитала стартовый взнос составит от 10%. Взять ипотеку на срок от трех до 30 лет в рублях можно на готовую квартиру в многоквартирном доме на вторичном рынке или в новостройке, на дом с земельным участком, машино-место в паркинге. Оформление ипотеки в Фора-Банке также доступно для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. В этом случае процентная ставка увеличивается в диапазоне от 0,75 до 1,5 п. п.



Промсвязьбанк предложит ипотеку под 0,1% для космонавтов. В рамках программы можно приобрести жилье на первичном и вторичном рынках. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для космонавтов и 7 млн рублей для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос — 10%. Кредит предоставляется на срок от трех до 15 лет.



Новикомбанк предлагает ипотеку на покупку квартиры в строящемся жилом квартале от группы «Эталон» Shagal. Работникам организаций, входящих в «Ростех», застройщик предоставляет специальные условия на покупку недвижимости. Клиенты Новикомбанка могут приобрести здесь квартиры, воспользовавшись программами банка «Первичный рынок» и «Семейная ипотека». По условиям кредитования, минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Срок кредитования составляет от 36 до 360 месяцев. Ипотечная программа «Первичный рынок» Новикомбанка ориентирована на сотрудников компаний-партнеров и держателей зарплатных карт банка. Минимальная ставка — от 6,1% годовых. Программа «Семейная ипотека» доступна для семей, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок. Воспользоваться программой могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Такие клиенты смогут оформить кредит на покупку жилья в аккредитованных банком проектах группы «Эталон» по ставке от 5% годовых.